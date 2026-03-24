Самарский облсуд оставил под арестом Кудряшова и Плаксина до 23 августа

Бывший председатель правительства и министр строительства Самарской области пытались обжаловать арест.

Источник: Комсомольская правда

Самарский областной суд рассмотрел жалобы на продление ареста бывшему председателю правительства Виктору Кудряшову и экс-министру строительства Николаю Плаксину. В начале марта Ленинский районный суд продлил срок их содержания под стражей до 23 августа.

«Самарский областной суд 24 марта согласился с выводами суда первой инстанции, в связи с чем обжалуемое постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — прокомментировала пресс-служба учреждения.

Напомним, что Виктора Кудряшова и Николая Плаксина подозревают в превышении полномочий при строительстве станции метро «Театральная», из-за чего стоимость объекта была завышена. Также подсудимыми по этом делу являются экс-министр строительства Михаил Асеев, мерой пресечения для которого является запрет на ряд действий, и экс-министр финансов Андрей Прямилов, который умер в конце 2025 года. Им также вменяют организацию преступного сообщества.

Первое заседание по этому делу состоялось 2 марта, а открытые слушания — 12 марта. Виктор Кудряшов свою вину в суде не признал.