Десятки нарушений в работе общественного транспорта выявили на Бору

Сотрудники Центра развития транспортных систем (ЦРТС) совместно с Ространснадзором провели проверку выполнения госконтрактов на обслуживание муниципальных маршрутов в городе Бор. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРТС. Под инспекцию попали автобусы №№ 2, 5, 7, 7А, 9, 19, 20, 105 и 124, работающие под управлением ООО «Транс-НН».
В ходе рейда выявлено 60 нарушений, включая срывы рейсов на маршрутах №№ 7, 7А и 105. Инспекторы зафиксировали отсутствие видеонаблюдения, огнетушителей и молотков для аварийного выхода, а также грязь в салонах и неисправность систем информирования об остановках. По итогам проверки перевозчику будут предъявлены претензии для взыскания штрафов в рамках госконтрактов и Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Ситуация с качеством перевозок остается острой темой для региона: пока эксперты ставят область на высокие места в рейтингах, пассажиры продолжают жаловаться на нехватку машин и состояние автопарка. Как отмечают сами водители, порой условия работы такие, что «только б руку не оторвали», а реальное расписание сильно отличается от бумажных отчетов, заставляя нижегородцев гадать, за что местный транспорт сочли лучшим в стране.