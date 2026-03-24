Десятки нарушений в работе общественного транспорта выявили на Бору

Ситуация с качеством перевозок остается острой темой для региона: пока эксперты ставят область на высокие места в рейтингах, пассажиры продолжают жаловаться на нехватку машин и состояние автопарка. Как отмечают сами водители, порой условия работы такие, что «только б руку не оторвали», а реальное расписание сильно отличается от бумажных отчетов, заставляя нижегородцев гадать, за что местный транспорт сочли лучшим в стране.