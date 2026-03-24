Украинский дрон атаковал больницу в запорожской Васильевке

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал здание реанимации центральной райбольницы в Васильевке Запорожской области, жертв нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Источник: © РИА Новости

«Киевский режим совершил очередное военное преступление, нанеся удар по гражданскому объекту здравоохранения в городе Васильевке. БПЛА неустановленного типа в ударном снаряжении атаковал здание реанимационного отделения Васильевской центральной районной больницы», — написал он в канале на платформе МАХ.

По словам главы региона, повреждены оконные остекления.

«К счастью, благодаря оперативной работе наших служб и тому, что большинство пациентов находилось в укрытиях, жертв удалось избежать. Информации о пострадавших не поступало», — добавил он.

Балицкий отметил, что в настоящее время работают оперативные службы, ущерб будет оперативно устранен, ситуация под контролем.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше