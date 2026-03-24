Украинский дрон атаковал больницу в запорожской Васильевке

«Киевский режим совершил очередное военное преступление, нанеся удар по гражданскому объекту здравоохранения в городе Васильевке. БПЛА неустановленного типа в ударном снаряжении атаковал здание реанимационного отделения Васильевской центральной районной больницы», — написал он в канале на платформе МАХ.
По словам главы региона, повреждены оконные остекления.
«К счастью, благодаря оперативной работе наших служб и тому, что большинство пациентов находилось в укрытиях, жертв удалось избежать. Информации о пострадавших не поступало», — добавил он.
Балицкий отметил, что в настоящее время работают оперативные службы, ущерб будет оперативно устранен, ситуация под контролем.