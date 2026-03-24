В Свердловской области поезд насмерть сбил мужчину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Поезд на перегоне Ревда — Решеты Свердловской железной дороги сбил местного жителя, когда тот переходил пути, ведется проверка, сообщает пресс-служба центрального МСУТ СК России.
«Предварительно, ночью 23 марта 2026 года поездом сообщением “Дружинино-Шарташ” на перегоне Ревда — Решеты Свердловской железной дороги смертельно травмирован местный житель 1996 года рождения, переходивший через железнодорожный путь», — говорится в сообщении.
Следователи СК на транспорте проводят проверку по статье 236 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
«Напоминаем гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Основными причинами травмирования граждан на железной дороге являются незнание и нарушение правил безопасности, нахождение на железнодорожных путях в запрещенных местах, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами», — отметили в ведомстве.