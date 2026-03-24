Развожаев заявил о серьезных разрушениях после взрыва в жилом доме

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о серьезных разрушениях после взрыва в жилом доме.

«В 23.40 ориентировочно вчерашнего дня произошёл взрыв в жилом доме. Взрывной волной повредился дом напротив. Разрушения серьезные», — сказал Развожаев журналистам.

По его словам, властям предстоит оценить ущерб, нанесенный жителям поврежденных домов.

Ранее губернатор сообщил о взрыве в одном из жилых домов в Севастополе, также поврежден соседний дом, причины произошедшего выясняются. В школе рядом развернут пункт временного размещения. Пресс-служба МЧС России сообщала, что после взрыва начался пожар. Погибли два человека, еще десять пострадали. Аварийно-спасательные работы продолжались всю ночь.