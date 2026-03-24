В Уфе в массовой драке с поножовщиной ранили 18-летнего парня

Момент драки попал на камеру «умного» домофона. На кадрах видно, что конфликт произошел среди двух компаний молодых людей. После того как одного из парней ранили ножом, одна из компаний быстро ретировалась с места инцидента.
Как стало известно «Башинформу», ранен 18-летний парень. Скорая помощь доставила его в больницу.
В обстоятельствах ЧП разбирается полиция.
«Устанавливаются участники происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье “умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”», — сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
