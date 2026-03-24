Интернет-знакомая шантажировали 25-летнего нижегородца интимными фото

Он перевел ей несколько тысяч рублей.

25-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой интернет-вымогательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Молодой человек познакомился с девушкой в мессенджере. Онлайн-злоумышленница получила его интимные фотографии и начала угрожать их распространением, требуя деньги.

Шантажистка вынудила перевести 4 из 15 запрашиваемых тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.

Ранее онлайн-знакомая шантажировала нижегородского первокурсника интимными фото.