Интернет-знакомая шантажировали 25-летнего нижегородца интимными фото

25-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой интернет-вымогательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Молодой человек познакомился с девушкой в мессенджере. Онлайн-злоумышленница получила его интимные фотографии и начала угрожать их распространением, требуя деньги.
Шантажистка вынудила перевести 4 из 15 запрашиваемых тысяч рублей.
Потерпевший обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.
