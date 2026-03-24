ГАИ Владивостока ищет свидетелей наезда авто на ребенка на улице Воропаева

Во Владивостоке полиция разыскивает свидетелей наезда на семилетнего пешехода в Первореченском районе. Ребенок получил травмы и сейчас проходит лечение в больнице, сообщило УМВД РФ по Приморскому краю.
По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло 23 марта около 12:20 у дома № 22 на улице Воропаева. За рулем автомобиля Toyota Vitz была 34‑летняя женщина, которая ехала со стороны улицы Приходько в сторону Гарнизонной. В этот момент мальчик переходил дорогу вне пешеходного перехода, слева направо по ходу движения машины. Машина сбила его.
На место аварии выехали экипаж ДПС и бригада скорой помощи. Медики оказали ребенку помощь и направили его на лечение в стационар. Инспекторы установили, что женщина получила водительское удостоверение шесть лет назад. В 2026 году ее не штрафовали за нарушения ПДД, признаков алкогольного опьянения у нее не выявили.
На водителя оформили административный материал по статье 12.24 КоАП РФ о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшем легкий или средний вред здоровью. Назначены экспертизы, после их завершения ведомство примет решение в рамках российского законодательства.
Свидетелей аварии просят позвонить в дежурную часть полка ДПС Владивостока по телефонам 8 (423) 249‑09‑21 и 249‑05‑56. В полиции заверили, что все сообщения останутся конфиденциальными.