В Воронежской области погиб мотоциклист

Смертельная авария произошла в Поворинском районе.

Источник: Комсомольская правда

По предварительным данным, 23 марта на четвертом километре объездной дороги города Поворино случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 14:40 водитель мотоцикла «Хонда CBR1000RR», 35-летний местный житель, из-за нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги съехал в сторону и перевернулся.

В результате аварии мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда «скорой».