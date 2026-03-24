В Воронежской области погиб мотоциклист

По предварительным данным, 23 марта на четвертом километре объездной дороги города Поворино случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Примерно в 14:40 водитель мотоцикла «Хонда CBR1000RR», 35-летний местный житель, из-за нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги съехал в сторону и перевернулся.
В результате аварии мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда «скорой».