В Выксе под суд пойдет директор фирмы за долг по зарплате в 600 тысяч

В Выксунском районе завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя организации, обвиняемого в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области. По версии следствия, с июня 2025-го по январь 2026 года сотрудник предприятия по производству кормов для животных не получал выплаты, в результате чего перед ним образовалась задолженность в размере более 600 тысяч рублей.
Следователи установили, что работодатель имел реальную финансовую возможность погасить долги, однако предпочитал направлять прибыль на иные хозяйственные нужды, не являющиеся первоочередными. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В ходе расследования были приняты меры, благодаря которым задолженность перед работником была полностью погашена.
На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ситуация с задержками выплат в регионе остается на контроле ведомств: пока одни предприятия обновляют технику, другие рискуют репутацией из-за невыполнения обязательств, заставляя сотрудников сомневаться, за что нижегородский рынок труда сочли одним из стабильных в РФ.
Ранее сообщалось, что гендиректор нижегородской фирмы задолжал работникам 7 млн рублей.