В Выксе под суд пойдет директор фирмы за долг по зарплате в 600 тысяч

В Выксунском районе завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя организации, обвиняемого в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области. По версии следствия, с июня 2025-го по январь 2026 года сотрудник предприятия по производству кормов для животных не получал выплаты, в результате чего перед ним образовалась задолженность в размере более 600 тысяч рублей.