Врачи вернули к жизни нижегородца после остановки сердца

Нижегородские медики спасли 65-летнего мужчину, у которого во время инфаркта остановилось сердце, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».
Вызов поступил накануне: бригада скорой помощи прибыла к пациенту с признаками острого состояния и сразу начала оказывать помощь.
Во время осмотра состояние резко ухудшилось — у мужчины произошла остановка сердца. Врачи немедленно приступили к реанимации. Благодаря чётким и слаженным действиям бригады сердце удалось запустить.
Уже в сознании пациента доставили в стационар. Там специалисты провели экстренное стентирование — восстановили кровоток в поражённом сосуде.
Сейчас мужчина восстанавливается под наблюдением врачей.