Врачи вернули к жизни нижегородца после остановки сердца

Пациента удалось реанимировать и экстренно прооперировать.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородские медики спасли 65-летнего мужчину, у которого во время инфаркта остановилось сердце, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Вызов поступил накануне: бригада скорой помощи прибыла к пациенту с признаками острого состояния и сразу начала оказывать помощь.

Во время осмотра состояние резко ухудшилось — у мужчины произошла остановка сердца. Врачи немедленно приступили к реанимации. Благодаря чётким и слаженным действиям бригады сердце удалось запустить.

Уже в сознании пациента доставили в стационар. Там специалисты провели экстренное стентирование — восстановили кровоток в поражённом сосуде.

Сейчас мужчина восстанавливается под наблюдением врачей.