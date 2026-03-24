Олег Митволь остался должен почти 1 млрд рублей по делу о хищениях

Приговоры по резонансным делам не поставили точку в эпопее, посвященной задуманному десятилетия назад красноярскому метро. Проблемы долгостроя снова дали о себе знать несколько месяцев назад — под занавес 2025 года Следственный комитет организовал проверку сообщений о задержках жалованья работникам организаций, имеющих непосредственное отношение к строительству метро в столице края. Основанием для проверки были публикации СМИ о том, что деньги не выплачиваются месяцами. 26 декабря водители грузовиков устроили забастовку и заблокировали самосвалами стройплощадку метротрама рядом со зданием краевого правительства.