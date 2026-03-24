Олег Митволь остался должен почти 1 млрд рублей по делу о хищениях

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, отбывавший в Коломне срок за особо крупное мошенничество, 24 марта вышел на свободу.
Об освобождении Митволя сообщает ТАСС. По информации агентства, за бывшим федеральным чиновником после отбытия наказания по громкому делу о хищениях, связанных с проектированием метро в Красноярске, остался долг. Он превышает 930 миллионов рублей — это подтверждается материалами службы судебных приставов.
Митволя осудили осенью 2023 года в Красноярске. Фигурант получил четыре с половиной года колонии. Вышеупомянутую сумму он должен выплатить Федеральному агентству железнодорожного транспорта и транспортному управлению Красноярского края.
Более чем за год до приговора, летом 2022-го, сотрудники ФСБ задержали Митволя в московском аэропорту Внуково, после чего подозреваемого доставили в Красноярск и взяли под арест. Позже, уже в качестве обвиняемого в хищении более чем 900 миллионов рублей, Митволь заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Судя по материалам уголовного дела, председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий Олег Митволь и генеральный директор организации Владимир Жарков создали видимость исполнения работ по крупному контракту на проект красноярского метро. Они сфабриковали документы, и когда акт приемки-передачи этих работ был подписан, трест получил оплату. Соучастники похитили эти деньги — сотни миллионов рублей.
Фигурантами череды уголовных дел, связанных с хищениями при строительстве метро, стали не только руководители упомянутого треста, но и крупные региональные чиновники. Бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров получил за превышение полномочий три года и два месяца лишения свободы. Бывшего премьер-министра краевого кабмина Юрия Лапшина приговорили к трем с половиной годам. Еще один фигурант скрылся от правосудия, он объявлен в розыск.
Между тем.
Приговоры по резонансным делам не поставили точку в эпопее, посвященной задуманному десятилетия назад красноярскому метро. Проблемы долгостроя снова дали о себе знать несколько месяцев назад — под занавес 2025 года Следственный комитет организовал проверку сообщений о задержках жалованья работникам организаций, имеющих непосредственное отношение к строительству метро в столице края. Основанием для проверки были публикации СМИ о том, что деньги не выплачиваются месяцами. 26 декабря водители грузовиков устроили забастовку и заблокировали самосвалами стройплощадку метротрама рядом со зданием краевого правительства.
Позже в региональном главке СК корреспонденту «РГ» рассказали, что по результатам проверки ведомство приняло решение не возбуждать уголовное дело, поскольку строители метро все-таки дождались своей зарплаты.
Кстати.
За время, проведенное под домашним арестом, в СИЗО и в колонии, Митволь стал пострадавшим по уголовному делу об исчезновении с его счета свыше 100 миллионов рублей.