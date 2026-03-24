ГАИ показала видео жесткого столкновения двух авто рядом с крупным ТЦ в Минске. Подробности и видео приводит телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Вечером 23 марта 21-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Hyundai, ехал по проспекту Независимости. Согласно предварительным данным, он выехал на перекресток с улицей Калиновского на красный свет и врезался в Belgee. Неподалеку от указанного места находится «Першы нацыянальны гандлёвы дом».
В ГАИ сообщили, что 19-летняя пассажирка, находившаяся в салоне Hyundai, была доставлена в больницу для обследования.
Тем временем власти установили максимальную цену на проезд в маршрутках Минска.
Кстати, автобус из Минска запустят в литовский город, куда раньше не было рейсов.
А еще мы собрали, что произошло после яркой победы белоруски Арины Соболенко над китаянкой Чжэн в Майами: «Я выбрала правильного жениха, понимаете?».