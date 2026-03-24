В Калининграде на стройке рабочий погиб, упав с высоты 4 этажа

Трагедия случилась на улице Каблукова.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на улице Каблукова на стройке насмерть разбился рабочий. 34-летний мужчина упал с высоты 4 этажа строящегося 9-этажного дома. Трагедия случилась вечером 21 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Известно, что рабочий ООО «Строительно-монтажное управление № 3» проводил уборку на строительных лесах без экипировки.

Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия, ход расследования дела.