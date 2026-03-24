Взрыв произошел в жилом доме в Севастополе: кадры с места ЧП

Поздно вечером 23 марта в доме № 14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел взрыв. Повреждены два здания, одна женщина погибла, ещё один человек числится пропавшим без вести.

Пострадали 12 человек, включая троих детей. Жильцов эвакуировали, для них развернули пункт временного размещения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Специалисты исключили версию взрыва бытового газа. На месте работают криминалисты, взрывотехники, сотрудники СК и ФСБ. Точную причину установят после экспертиз.

Жители повреждённых квартир получат временное жильё в общежитиях или пансионатах, пока городские подрядчики будут восстанавливать дома. Власти держат ситуацию под контролем.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).