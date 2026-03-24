В Красноярском крае раскрыли покушение на убийство 28-летней давности

Следователи возобновили производство по уголовному делу, которое было заведено в 1997 году. Тогда речь шла о покушении на жизнь 24-летнего жителя Минусинска. Правоохранители задержали подозреваемого, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Преступление произошло 12 сентября 1997 года. В подъезде дома по проезду Сафьяновых неизвестный открыл огонь по мужчине из пистолета-пулемета. Пострадавший получил ранение в руку — выжить ему помогла вовремя оказанная медицинская помощь.
В те годы выйти на след нападавшего не удалось, и расследование было приостановлено.
В 2026 году к делу вернулись, во время повторного анализа материалов дела удалось обнаружить двух ранее неизвестных свидетелей. Их показания помогли установить личность предполагаемого преступника. Им оказался 58-летний местный житель.
Как выяснилось, в конце 1990-х в Минусинске действовали две враждующие группировки, к которым принадлежали потерпевший и подозреваемый. Между ними давно сложились неприязненные отношения. Совершив выстрелы, нападавший скрылся, полагая, что жертва не выживет.
Подозреваемый признал вину и в ходе следственного эксперимента подробно воспроизвел все обстоятельства произошедшего. В настоящее время следствие продолжает проводить мероприятия по закреплению доказательственной базы.
