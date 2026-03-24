Братчанка потеряла почти 800 тысяч рублей на «вложениях в криптовалюту»

За прошедшие четыре дня аферисты выманили у четырех братчан более 1,7 миллиона рублей. Злоумышленники представлялись родственниками жертв, сотрудниками курьерских служб и полицейскими. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Источник: ТК Город

Самой крупной суммы лишилась 58-летняя женщина, которая хотела заработать на инвестициях. Сотрудница охранного агентства увидела в интернете сайт компании с привлекательными предложениями о получении сверхприбыли.

Женщина заполнила анкету для покупки криптовалюты, после чего с ней связался «финансовый эксперт». Он убедил потерпевшую скачать специальное приложение и перевести деньги на «брокерские счета».

Братчанка перевела личные сбережения на счета различных банковских карт. Общая сумма ущерба составила почти 800 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).