Братчанка потеряла почти 800 тысяч рублей на «вложениях в криптовалюту»

За прошедшие четыре дня аферисты выманили у четырех братчан более 1,7 миллиона рублей. Злоумышленники представлялись родственниками жертв, сотрудниками курьерских служб и полицейскими. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу полиции города.