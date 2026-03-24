Многодетная мать погибла при взрыве в доме в Севастополе

ЧП произошло в ночь на вторник. В 00:29 губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что в доме на улице Павла Корчагина, 14 прогремел взрыв. Произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этажи. В соседнем доме загорелись 10 квартир в двух подъездах. Люди эвакуированы из двух домов.