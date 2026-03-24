Многодетная мать погибла при взрыве в доме в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости Крым. Погибшая при взрыве в пятиэтажке в Севастополе была матерью пятерых детей. Четыре ее дочки пострадали при ЧП, сын считается пропавшим без вести. Об этом сообщили в Татианинском храме при СевГУ, где женщина была певчей.

Источник: РИА "Новости"

В полночь в результате взрыва в многоквартирном доме погибла наша певчая, прихожанка, стоявшая у истоков Татианинского храма, многодетная мама Ольга… Четыре дочери ранены, в больнице«, — сообщается на официальной странице храма в соцсети “ВКонтакте”.

ЧП произошло в ночь на вторник. В 00:29 губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что в доме на улице Павла Корчагина, 14 прогремел взрыв. Произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этажи. В соседнем доме загорелись 10 квартир в двух подъездах. Люди эвакуированы из двух домов.

Версия взрыва бытового газа в обрушившейся пятиэтажке исключена, добавил губернатор.

Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, погибла, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. Всего пострадали 13 человек, среди них трое детей.

Сейчас аварийно-спасательные работы на месте ЧП завершены. По данным регионального МЧС, всего было повреждено порядка 60 квартир, 10 из них выгорели во время пожара. Предварительно взрыв произошел в квартире, которая находилась над коммерческим офисом.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате обрушения многоэтажного дома. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз для установления причин происшествия.

