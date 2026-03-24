Жительницу Тувы отправили на шесть лет в колонию после убийства отчима

Жительницу Кызыла признали виновной в убийстве отчима.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Кызыла осудили за убийство отчима. Об этом рассказали в СК по Туве. Собранные следователем доказательства признаны достаточными для вынесения приговора.

Трагедия произошла в мае 2025 года. В тот день женщина и мужчина находились в своей квартире по месту проживания. Между горожанкой и ее нетрезвым отчимом в какой-то момент вспыхнула ccopa, которая переросла в драку. После этого женщина схватила нож и ударила им потерпевшего. Он скончался на месте.

Суд назначил фигурантке шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.