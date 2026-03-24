Неизвестный напал на прохожего в Усолье-Сибирском

IrkutskMedia, 24 марта. В Усолье-Сибирском сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, который вчера ударил юношу на улице Луначарского. Инцидент попал на видеозапись, зафиксированную камерой наблюдения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
По информации полиции, видеозапись с места происшествия привлекла внимание сотрудников в ходе мониторинга сети интернет. На кадрах видно, как неизвестный мужчина напал на проходившего мимо парня и повредил ограждение ворот частного объекта. Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться по телефонам:
Ранее в Иркутске полицейские в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в хищении денег и драгоценностей из Спасской церкви. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили предполагаемый маршрут злоумышленника.