Жительница Новосибирска получила 7 лет колонии за смерть матери от побоев

В Новосибирске вынесли приговор 46-летней местной жительнице, которая обвинялась в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшем смерть пожилой женщины. Преступление совершили осенью 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Суд установил, что подсудимая ухаживала за своей престарелой матерью. В тот день она выпила алкоголь, после чего на почве давних обид нанесла матери несколько ударов по телу и голове. Пожилая женщина в тот момент находилась в беспомощном состоянии. Полученные травмы оказались смертельными.
Сама подсудимая свою вину фактически не признала. В суде она пояснила, что не помнит произошедшего. Дзержинский районный суд признал женщину виновной по части 4 статьи 111 УК РФ. Ей назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.