Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти арестован поджигатель выставочного автомобиля у здания полиции

Автозаводский районный суд Тольятти удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого в теракте (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Он будет содержаться под стражей до 19 мая 2026 года включительно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, 20 марта 2026 года у здания УМВД РФ по Тольятти обвиняемый по предварительному сговору с неустановленным лицом облил из канистры с горючей жидкостью выставочный автомобиль полиции. Предполагаемого злоумышленника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.