«Проснулась от жуткого удара» — репортаж с места взрыва жилого дома в Севастополе

«Я проснулась от жуткого, какого-то невозможного удара. Вышла на лоджию — а там у меня разбиты стекла. Входную дверь, видимо, немного повело, вывалилась штукатурка. Но в целом в квартире все нормально. У меня она так расположена, что окна выходят на противоположную сторону, а вот те подъезды, что напротив, от ударной волны повреждены сильно», — рассказала она корреспонденту РИА Новости Крым.