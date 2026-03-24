«Проснулась от жуткого удара» — репортаж с места взрыва жилого дома в Севастополе

Взрыв прогремел в 23:40 в жилом доме № 14 на улице Павла Корчагина. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив — № 20. Одна женщина погибла, ее 20-летний сын числится пропавшим без вести. В больницах, по последним данным, находятся 12 севастопольцев, среди них — трое детей.
«Проснулась от жуткого удара».
Жительница Севастополя Наталья Михайлюк живет в соседнем доме № 20. Говорит — ей повезло, окна ее квартиры выходят на противоположную от места ЧП сторону. Тем не менее, взрыв задел и ее квартиру.
«Я проснулась от жуткого, какого-то невозможного удара. Вышла на лоджию — а там у меня разбиты стекла. Входную дверь, видимо, немного повело, вывалилась штукатурка. Но в целом в квартире все нормально. У меня она так расположена, что окна выходят на противоположную сторону, а вот те подъезды, что напротив, от ударной волны повреждены сильно», — рассказала она корреспонденту РИА Новости Крым.
Сейчас Наталья находится в пункте временного размещения, который развернут на базе Инженерной школы. Она выясняет — можно ли ей уже вернуться домой. Переживает, что после взрыва потеряла кошек, которые от громких звуков спрятались и на ее зов не вышли.
Тем временем по пострадавшим домам ходит комиссия. Если квартира будет признана непригодной для жизни, людям обещают предоставить места в общежитиях или пансионатах на все время, пока будет идти ремонт. К восстановлению жилья планируют привлечь городских подрядчиков.
Причины взрыва.
Специалисты уже провели первичное обследование — версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.
«В настоящий момент совершенно однозначно исключен взрыв бытового газа, это подтвердили все специалисты, которые обследовали место. Точная причина продолжает выясняться. После обследования криминалистами и взрывотехниками версия будет выдвинута правоохранителями», — сказал губернатор города Михаил Развожаев.
Пострадали от 30 до 60 квартир.
Спасателям понадобилось чуть более 8 часов, чтобы полностью завершить аварийно-спасательные работы. Они работали всю ночь и все утро, пока не завершили разбор завалов. Часть строительного мусора убирала тяжелая техника, часть — разбирали исключительно вручную.
По словам и.о. начальника Главного управления МЧС России по Севастополю Владимира Щедрина, предварительно взрыв произошел в той квартире, которая находилась над коммерческим офисом — над пунктом выдачи.
«Точно могу сказать, что выгорело от пожара 10 квартир», — добавил он, уточнив, что всего пострадало от 30 до 60 квартир.
Сейчас оценивается уровень материального ущерба. Возбуждено уголовное дело.