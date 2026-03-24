Житель Молдовы получил 15 лет тюрьмы: Он изнасиловал 13-летнюю дочь своего коллеги, когда они пришли к нему в гости

Источник: Комсомольская правда

46-летний житель Молдовы приговорен к 15 годам лишения свободы в пенитенциарном учреждении закрытого типа за изнасилование 13-летней девочки, сообщает Генеральная прокуратура.

Преступление произошло утром 28 декабря 2023 года в квартире, которую арендовал подсудимый. Накануне вечером девочка пришла к нему в гости вместе со своим отчимом, являвшимся коллегой осужденного.

В ходе визита мужчины употребляли алкогольные напитки, в результате чего гости остались на ночь. На следующее утро отчим ушел на работу, а девочка осталась в квартире наедине с подсудимым.

Мужчина применил к ребенку психологическое принуждение и физическое насилие, после чего совершил преступление сексуального характера. Пострадавшая сообщила о случившемся отчиму, который впоследствии обратился в правоохранительные органы.

Во время судебных разбирательств фигурант дела не признал свою вину.

Инстанция также постановила взыскать со счета подсудимого в пользу потерпевшей стороны моральный ущерб в размере 250 тысяч леев.

Читайте также:

«Звезды» молдавской политики не ездят в троллейбусах: Придется отвечать на самые неудобные вопросы пассажиров, да еще и бока, не дай Бог, намнут — оно им надо?

А вот армянский премьер Никол Пашинян рискнул проехаться в ереванском метро и в итоге нарвался на ссору [видео] (далее…).

Наркоман с автоматом — мина замедленного действия: Почему за употребление наркотиков в Национальной армии понесли легкое наказание солдаты, а не их начальство и наркокурьеры.

Как быть мамам, которые отправили своих мальчиков Родину защищать, а домой вернутся наркоманы, которые будут искать очередную дозу (далее…).

В Молдове дело о смерти Людмилы Вартик, супруги пасовского чиновника, обретает новый поворот: Адвокат матери погибшей Людмилы заговорила об эксгумации — ожидаются результаты экспертизы.

Адвокат матери Людмилы Вартик выступила с заявлением о возможной эксгумации и прощальных письмах (далее…).

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше