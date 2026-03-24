Житель Молдовы получил 15 лет тюрьмы: Он изнасиловал 13-летнюю дочь своего коллеги, когда они пришли к нему в гости

46-летний житель Молдовы приговорен к 15 годам лишения свободы в пенитенциарном учреждении закрытого типа за изнасилование 13-летней девочки, сообщает Генеральная прокуратура.
Преступление произошло утром 28 декабря 2023 года в квартире, которую арендовал подсудимый. Накануне вечером девочка пришла к нему в гости вместе со своим отчимом, являвшимся коллегой осужденного.
В ходе визита мужчины употребляли алкогольные напитки, в результате чего гости остались на ночь. На следующее утро отчим ушел на работу, а девочка осталась в квартире наедине с подсудимым.
Мужчина применил к ребенку психологическое принуждение и физическое насилие, после чего совершил преступление сексуального характера. Пострадавшая сообщила о случившемся отчиму, который впоследствии обратился в правоохранительные органы.
Во время судебных разбирательств фигурант дела не признал свою вину.
Инстанция также постановила взыскать со счета подсудимого в пользу потерпевшей стороны моральный ущерб в размере 250 тысяч леев.
