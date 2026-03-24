Мошенника, похитившего 33 млн рублей, не выпустили из колонии в Тольятти

Мошенник, которого ранее осудили за хищение 33 млн рублей, попросил смягчить наказание. Сейчас он отбывает срок в колонии особого режима № 29 в Тольятти.
Мужчину задержали в августе 2022 года. По информации МВД России, поводом стало обращение жителя Подмосковья в полицию. Он рассказал, что пришел в обменный пункт, чтобы конвертировать рубли в иностранную валюту. Кассир забрал деньги и попросил подождать. Через некоторое время к мужчине подошел охранник и сообщил, что эта точка давно не работает.
К тому моменту «сотрудник обменного пункта» и его подельник скрылись вместе с 33 млн рублей москвича на машине. Вскоре полицейским поступила информация, что предполагаемые соучастники преступления пытаются внести похищенные деньги на счета в одном из банков Тулы. Они выехали на место и нашли Mercedes, на котором передвигались подозреваемые, пишет oboz.info. Те явно не планировали сдаваться, началась погоня. В какой-то момент водитель иномарки не справился с управлением и врезался в другое авто. После этого машина перевернулась и упала в кювет. Находившиеся в ней двое мужчин были задержаны.
Впоследствии Видновский городской суд Московской области приговорил одного из фигурантов, который ранее был судим за незаконный оборот оружия и наркотиков, к 3 годам 8 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание его отправили в тольяттинскую колонию.
По данным прокуратуры Самарской области, недавно осужденный подал ходатайство о замене неотбытой части срока на более мягкое наказание. В ходе судебного заседания выяснилось, что мужчина не раз нарушал режимные требования, за что его привлекали к дисциплинарной ответственности. В результате суд не стал смягчать ему наказание.