Под Воронежем у 36-летнего мужчины ликвидировали домашнюю плантацию конопли

В Калачеевском районе Воронежской области полицейские нашли в доме у ранее судимого мужчины целую плантацию конопли. Злоумышленник выращивал запрещенные растения прямо в подвале, а готовый наркотик хранил в диване. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Оперативники пришли с проверкой к 36-летнему местному жителю на улицу 21 Февраля. Когда они спустились в подвал, то увидели 36 больших горшков с кустами конопли. Мужчина оборудовал там настоящую мини-теплицу. Но и это было не все — в диване в комнате сыщики нашли стеклянную банку. Внутри была измельченная травка.
Экспертиза показала, что содержимое банки — это марихуана весом 15 граммов. Сам хозяин дома сознался, что растил коноплю для себя. Теперь ему грозит уголовная ответственность: против него возбудили два дела — за выращивание запрещенных растений и за хранение наркотиков. Пока идет следствие, мужчина дал подписку о том, что не будет уезжать из города.