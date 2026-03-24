100 тысяч за свободу: волгоградец подозревается во взятке полиции

В Жирновске Волгоградской области местный житель попал под уголовное дело за попытку подкупить полицейского. Мужчина оставил 100 тысяч рублей на рабочем столе офицера, но сотрудник полиции деньги не взял — и теперь взяткодатель отвечает по закону.
История началась 19 марта 2026 года. Полицейские проводили профилактические мероприятия в одном из домовладений Жирновского района и обнаружили там иностранную гражданку без законных оснований находиться в России. Ей грозила административная ответственность и выдворение из страны.
Женщину и местного жителя, с которым она проживала, доставили в миграционное подразделение для оформления документов. Именно там мужчина решил действовать. Он хотел, чтобы иностранку не привлекали к ответственности и не выдворяли, и предложил должностному лицу деньги.
100 тысяч рублей он просто оставил на рабочем столе офицера — в обмен на то, что административные материалы оформлять не будут, а женщину отпустят.
Полицейский от незаконного вознаграждения отказался. Противоправные действия пресекли, а в отношении жирновчанина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ — покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное действие.
Сейчас следователи Жирновского межрайонного следственного отдела СК России по Волгоградской области устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Чем закончится дело — решит суд.
Ранее сообщалось, что в Волгограде женщина придумала несуществующих детей ради получения пособий.