«Соседка по общежитию сообщила, что супруга находится в блоке с неизвестным». В Пинске мужчина из ревности затолкал ухажера жены в багажник и вывез на безлюдную дорогу

Белорус из ревности затолкал в багажник ухажера жены после звонка из общежития. Подробности приводит Следственный комитет.
По информации следствия, 23-летний житель Пинска в конце августа 2025 года был за городом на встрече с друзьями, где они вместе употребляли алкоголь. В разгар вечера мужчине позвонила соседка по общежитию, сообщив, что его супруга находится в блоке с неизвестным мужчиной.
Услышанное вызвало ярость у фигуранта. Он сказал своим знакомым про необходимость немедленно вернуться домой, чтобы разобраться с незваным гостем. Для поездки они нашли так называемого «трезвого водителя» и вчетвером направились к общежитию.
Чтобы выманить 23-летнего потерпевшего, участники группы пошли на хитрость. Так, самый младший из них, 17-летний подросток, постучал в дверь и под предлогом разговора попросил мужчина выйти на лестничную клетку. Как только он оказался в коридоре, фигуранты спустились сверху, схватили его, силой вывели на улицу.
Мужчина попытался убежать, но его догнали, избили и заставили лечь в багажник авто, угрожая применением насилия.
«Еще на лестнице они проговорились, что собираются вывезти его в лес “копать могилу”. В багажнике молодой человек позвонил в милицию, но не успел сообщить данные о машине — у него отобрали мобильный телефон», — рассказали в Следственном комитете.
Авто остановилось на загородном шоссе. Один из фигурантов вывел мужчину к канаве, затем нанес несколько ударов по голове и телу, хватал за шею, а затем снова сказал залезть в багажник.
Конечной точкой оказалась безлюдная проселочная дорога. Фигуранты разрешили потерпевшему выйти. Один из мужчин начал угрожать, что привяжет его к дереву. Но после непродолжительной беседы, белорусу вернули телефон и сказали не сообщать в милицию про случившееся. Затем фигуранты скрылись.
Милиционеры задержали всех участников преступной группы по горячим следам. Обвиняемых признали виновными в незаконном лишении свободы по части 1 статьи 183 Уголовного кодекса. Троим мужчинам было назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет и 6 месяцев. Несовершеннолетний получил полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
