Двух сапбордистов на реке Оке перепутали с тонущими рыбаками

Двух сапбордистов приняли за дрейфующих на льдине рыбаков в Нижнем Новгороде. В итоге на место оперативно вызвали городскую аварийно-спасательную бригаду, рассказали в мэрии.
Очевидец с Канавинского моста заметил двух человек по середине реки Оки, которые как будто находились на тонком, местами уже почти невидимом, льду, и принял их за тонущих рыбаков. Он позвонил в «112» и сообщил об увиденном, и на место оперативно выдвинулись спасатели.
Как позже выяснилось, дрейфующими горе-рыбаками оказались сапбордисты, которые рано открыли «плавательный» сезон. Помощь им не понадобилась.
