Слесарь скончался от отравления во время смены в Дзержинске

Согласно правилам техники безопасности, противогаз обязан находиться при себе у работника, как минимум, прикрепленным к поясу. Тем не менее, по заявлению мастера, слесари выкуривают от одной до двух пачек сигарет ежедневно, и использование респиратора вызывает у них затруднение дыхания, что приводит к отказу от его применения. За данное нарушение требований охраны труда мастер был приговорен к отбыванию наказания в виде двух лет принудительных работ.