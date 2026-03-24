Слесарь скончался от отравления во время смены в Дзержинске

В Дзержинске скончался слесарь прямо во время смены. Инцидент произошел из-за того, что мужчина спустился в колодец, полностью пренебрегая средствами индивидуальной защиты, в частности, противогазом. Об этом сообщили в Telegram-канале «Ni.Mash».
В результате мужчина скончался от отравления газами. Причиной отсутствия маски послужило решение мастера, который не выдал её работнику, мотивируя это тем, что тот злоупотребляет курением.
Аварийная бригада была направлена для устранения засора в канализационной системе. Один из сотрудников, пытаясь установить необходимое для очистки оборудование, спустился внутрь колодца. Находясь там, он вдохнул смертельную дозу метана. Старший коллега предпринял попытки оказать первую помощь до прибытия медиков, однако спасти пострадавшего не удалось, и он скончался на месте.
Согласно правилам техники безопасности, противогаз обязан находиться при себе у работника, как минимум, прикрепленным к поясу. Тем не менее, по заявлению мастера, слесари выкуривают от одной до двух пачек сигарет ежедневно, и использование респиратора вызывает у них затруднение дыхания, что приводит к отказу от его применения. За данное нарушение требований охраны труда мастер был приговорен к отбыванию наказания в виде двух лет принудительных работ.
