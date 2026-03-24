Начальница почты в Волгограде присвоила 260 тысяч рублей, чтобы помочь подруге

Уголовное дело расследуют следователи Центрального района Волгограда: руководитель одного из отделений почтовой связи присвоила крупную сумму денег. 38-летняя начальница почты взяла из кассы 260 тысяч рублей, чтобы одолжить их подруге, попавшей в трудное материальное положение, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
Полицейские установили, что в феврале 2026 года женщина, используя свое служебное положение, забрала деньги, надеясь, что подруга вернет их в ближайшие дни. Однако этого не произошло. Недостачу обнаружили во время плановой проверки. О происшествии сразу же сообщили в отдел полиции.
Подозреваемая призналась в содеянном. К счастью, присвоенные деньги уже вернули в кассу. За такое преступление женщине грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Расследование продолжается.