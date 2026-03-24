30 подростков в Перми напали на 25-летнего парня

Рейды проходили на протяжении двух недель в торгово-развлекательном центре IMALL в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Сотрудники проверили 150 подростков. Большинство проверенных детей претензий со стороны правоохранителей не вызвали. Однако в ходе операции были задержаны четверо юношей, подозреваемых в избиении 25-летнего парня.
По версии следствия, подростки сначала бросили в компанию молодого человека и девушки петарду, а когда пострадавший сделал им замечание, нанесли ему побои. По словам Куриляка, в драке участвовали около 30 человек, старшим из которых было 14 лет. Материалы переданы в ФСБ, ведомство намерено подать иск о лишении гражданства всей семьи нападавших.
Правоохранители отмечают, что при задержании подростков их спутницы просили отпустить парней, а родители зачастую не знали о местонахождении своих детей.
В полиции напоминают, что для юных пермяков созданы альтернативные площадки досуга, в частности молодёжный центр «Кристалл», однако подростки по-прежнему выбирают торговые центры, приезжая в IMALL даже из отдалённых районов и пригородов.