Грузовик столкнулся с дорожным погрузчиком на одной из трасс в Казахстане

Сегодня, 24 марта, на одной из республиканских трасс произошло ДТП с участием грузовика и дорожной спецтехники, передает NUR.KZ со ссылкой на «КазАвтоЖол».
По информации «КазАвтоЖол» в Telegram-канале, авария произошла сегодня около 10:30 на автомобильной дороге республиканского значения «Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — граница РФ».
«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля марки Volvo, следуя в направлении города Астаны, на 76 км указанного участка дороги, двигаясь с превышением безопасной скорости и не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с впереди стоящим погрузчиком ТОО “КАЖсервис”, выполнявшим дорожные работы», — говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадал водитель погрузчика, который был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи.
В «КазАвтоЖол» добавили, что в зимний период 2025—2026 годов зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием дорожной спецтехники, в которых виновными признаны водители транспортных средств.
Кроме того, в 2025 году зафиксировано 6 несчастных случаев, из них 5 — дорожно-транспортные происшествия, в результате которых 2 дорожных работника погибли, еще 3 получили травмы различной степени тяжести.
«Подобные происшествия свидетельствуют о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Превышение скорости, несоблюдение дистанции и игнорирование предупреждающих знаков в местах проведения дорожных работ создают угрозу как для водителей, так и для работников дорожных служб», — отметили в компании.
«КазАвтоЖол» призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными при приближении к участкам проведения дорожных работ, заблаговременно снижать скорость и строго соблюдать безопасную дистанцию.