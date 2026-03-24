Спустя 12 лет под Воронежем подозреваемого в нападении задержали в день его 30-летия

В Новоусманский районный суд поступило ходатайство об аресте мужчины, которого спустя почти 12 лет после преступления заподозрили в вооруженном нападении на женщину. История, которая тянулась с 2014 года, наконец сдвинулась с мертвой точки: следствие по делу, приостановленное из-за того, что преступника не могли найти, было возобновлено буквально накануне. Судьба распорядилась так, что это решение было вынесено в день, когда подозреваемому исполнилось 30 лет. Об этом 23 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.
По версии следствия, в мае 2014 года в селе Верхняя Хава двое неизвестных ворвались в чужой дом. Угрожая хозяйке предметом, похожим на оружие, и применяя силу, нападавшие совершили разбой. Тогда же было возбуждено уголовное дело по особо тяжкой статье (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Однако найти злоумышленников долго не удавалось, и в декабре 2015 года расследование пришлось приостановить.
16 марта 2026 года расследование возобновили. А уже на следующий день, 17 марта, по подозрению в этом преступлении задержали мужчину. В суде, где решался вопрос о его мере пресечения, подозреваемый и его адвокат не стали спорить против ареста. Более того, фигурант полностью признал свою вину.
В итоге суд отправил его под стражу до 16 апреля 2026 года.