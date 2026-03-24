Спустя 12 лет под Воронежем подозреваемого в нападении задержали в день его 30-летия

В Новоусманский районный суд поступило ходатайство об аресте мужчины, которого спустя почти 12 лет после преступления заподозрили в вооруженном нападении на женщину. История, которая тянулась с 2014 года, наконец сдвинулась с мертвой точки: следствие по делу, приостановленное из-за того, что преступника не могли найти, было возобновлено буквально накануне. Судьба распорядилась так, что это решение было вынесено в день, когда подозреваемому исполнилось 30 лет. Об этом 23 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.