Страшному смертельному ДТП в Алматы предшествовала гонка — Козачков

Алматы. 24 марта. КазТАГ — Гонка предшествовала смертельному ДТП в Алматы на проспекте Аль-Фараби, в результате которого погибли три человека, сообщил журналист Михаил Козачков.

Источник: Соцсети

«21 марта в Алматы произошла страшная трагедия — прямо на проспекте Аль-Фараби лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Zeekr с госномером 009JET выехал на встречную полосу, где протаранил “Мерседес”. В результате столкновения погибли 3 человека, находившиеся в легковушке — 29-летний водитель, а также две пассажирки. Одной девчонке было 22 года, второй только недавно исполнилось 20. (…) Свидетели утверждают, что в ту роковую ночь Zeekr9X участвовал в гонках с другим автомобилем. Согласитесь, это многое меняет», — заявил он в Telegram-канале.

Также по данным журналиста, травмы получил и водитель джипа — у него зафиксированы переломы ребер, тазовой кости и правой ноги.

«Это ДТП уже третий день активно обсуждают в соцсетях, а в @Koza4kov_BOT даже прислали справку о происшествии. Согласно этой информации, за рулем Zeekr находился 32-летний Александр Пак, проживающий в верхней части Алматы. По адресу его проживания зарегистрированы две компании — ТОО “ГУ ХОЗУ Алматы” и ТОО “Глобал Партнер”. Александр Пак значится учредителем обеих фирм», — добавил Козачков.

Редакция КазТАГ уже запросила комментарий у пресс-службы департамента полиции Алматы.