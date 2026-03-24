Японец с ножом проник на территорию посольства КНР в Токио

Вооруженный холодным оружием мужчина незаконно проник на территорию посольства Китайской Народной Республики в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японскую общественную телерадиокомпанию NHK.
По данным NHK, в ходе произошедшего во вторник утром происшествия никто из китайских дипломатов не пострадал. Злоумышленник был задержан полицией, которая в данный момент устанавливает его мотивы. Телекомпания со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняет, что задержанный является военнослужащим японских Сил самообороны.
По словам китайского дипломата, задержанный признал незаконность своих действий и в ходе инцидента «угрожал убийством сотрудникам». Линь Цзянь отметил, что случившееся говорит о серьезных проблемах с дисциплиной у японских военных и свидетельствует о распространении в Японии радикальных настроений.