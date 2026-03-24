Японец с ножом проник на территорию посольства КНР в Токио

Японская полиция задержала мужчину, проникшего с ножом на территорию китайского посольства в Токио. Оказавшийся военным, задержанный угрожал персоналу посольства и вызвал дипломатический скандал между странами. Китай назвал случившееся нарушением дипломатических конвенций и потребовал расследования.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вооруженный холодным оружием мужчина незаконно проник на территорию посольства Китайской Народной Республики в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японскую общественную телерадиокомпанию NHK.

По данным NHK, в ходе произошедшего во вторник утром происшествия никто из китайских дипломатов не пострадал. Злоумышленник был задержан полицией, которая в данный момент устанавливает его мотивы. Телекомпания со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняет, что задержанный является военнослужащим японских Сил самообороны.

Как пишет агентство Anadolu, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что проникновение на территорию дипмиссии является «грубым нарушением Венской конвенции» и представляет серьезную угрозу безопасности.

По словам китайского дипломата, задержанный признал незаконность своих действий и в ходе инцидента «угрожал убийством сотрудникам». Линь Цзянь отметил, что случившееся говорит о серьезных проблемах с дисциплиной у японских военных и свидетельствует о распространении в Японии радикальных настроений.