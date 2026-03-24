Алматинец с ножом напал на 12-летнего мальчика

Правоохранительные органы устанавливают личности возможных участников инцидента.

Источник: Baigenews

В Алматы неизвестный мужчина напал с ножом на 12-летнего подростка и попытался отобрать у него гитару. Инцидент вызвал обсуждение в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

В департаменте полиции города сообщили, что по данному факту проводится проверка. По информации ведомства, на момент распространения сообщений официальных обращений, заявлений или звонков в полицию по поводу нападения не поступало.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и личности возможных участников инцидента. По итогам проверки будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры.

Детский омбудсмен Алматы Диана Ерлан уточнила, что подросток не получил серьёзных травм и в медицинской помощи не нуждался. Ему предложили психологическую поддержку.