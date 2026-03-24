Молодая омичка оформила на себя шесть кредитов после бесед с мошенниками

Молодая омичка получила сообщение от врача и потеряла более полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В полицию обратилась 22-летняя жительница Ленинского округа. Она рассказала, что в мессенджере получила сообщение якобы от участкового терапевта из городской поликлиники. «Врач» попросила дистанционно обновить данные пациента и направить последние 4 цифры номера телефона, с которого вскоре поступит звонок.
Вскоре после этого с девушкой связалась «сотрудница киберполиции». Она сообщила, что омичка предоставила мошенникам доступ к личному кабинету «Госуслуг» и теперь злоумышленники пытаются оформить кредит от её имени на сумму 400 000 рублей. Для решения вопроса необходимо срочно обратиться в Росфинмониторинг.
Уже под руководством «специалиста Росфинмониторинга» потерпевшая перевела 146 000 рублей с кредитной карты, а затем оформила еще 6 кредитов в банках и микрофинансовых организациях. Деньги перевела на различные номера телефонов. Сумма ущерба составила около 545 000 рублей.
Когда омичка рассказала о произошедшем своему знакомому, то поняла, что всё это время она общалась с мошенниками.