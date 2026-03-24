Сотрудник банка выявил фальшивые рубли — их печатали на струйном принтере

Подделку обнаружил работник банка при подсчете поступивших денежных средств, милиция нашла, кто ими рассчитывался в магазине.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Фальшивые белорусские рубли выявлены в одном из банков Минска, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз (ГКСЭ).

Работник банковского учреждения, пересчитывая поступившую наличность, усомнился в подлинности трех купюр. О подозрительных денежных билетах Нацбанка Беларуси мужчина сообщил в милицию.

Сотрудники правоохранительных органов вышли на 31-летнего борисовчанина и его 41-летнюю знакомую из столицы. Они неоднократно платили 100-рублевыми банкнотами за товар в продуктовом магазине.

Во время обыска у них дома, в Минске и Борисове, были обнаружены 11 купюр номиналом 500 белорусских рублей.

В столичном управлении ГКСЭ провели судебную техническую экспертизу изъятых денежных билетов. Эксперты установили, что все купюры изготовлены кустарным способом.

«Изображения, включая изображения серийных номеров, защитной нити и защитных волокон выполнены способом струйной печати», — говорится в сообщении.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело.