Житель Магнитогорска обманул маркетплейс на 250 тыс. рублей

В Магнитогорске выявлен факт мошенничества с использованием интернет-платформ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Полицейские задержали молодого человека, который, по предварительным данным, обманул крупный маркетплейс.
Правоохранители установили, что 20-летний горожанин на протяжении двух месяцев пользовался учетными записями своих родственников и приятелей для оформления заказов. Получив товар под видом курьера, он затем вносил в систему информацию об отказе покупателей от сделки. В результате деньги возвращались на счета владельцев аккаунтов, а приобретенные вещи присваивал себе.
Среди предметов, которые, как предполагается, незаконно получил молодой человек, — флисовый костюм, предмет мебели и игровые манипуляторы. Похищенное юноша реализовывал через комиссионные магазины. Общий ущерб, нанесенный торговой площадке, оценивается в сумму 250 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).