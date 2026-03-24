Житель Магнитогорска обманул маркетплейс на 250 тыс. рублей

Молодой человек придумал, как получать вещи и получать за них возврат средств.

В Магнитогорске выявлен факт мошенничества с использованием интернет-платформ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Полицейские задержали молодого человека, который, по предварительным данным, обманул крупный маркетплейс.

Правоохранители установили, что 20-летний горожанин на протяжении двух месяцев пользовался учетными записями своих родственников и приятелей для оформления заказов. Получив товар под видом курьера, он затем вносил в систему информацию об отказе покупателей от сделки. В результате деньги возвращались на счета владельцев аккаунтов, а приобретенные вещи присваивал себе.

Среди предметов, которые, как предполагается, незаконно получил молодой человек, — флисовый костюм, предмет мебели и игровые манипуляторы. Похищенное юноша реализовывал через комиссионные магазины. Общий ущерб, нанесенный торговой площадке, оценивается в сумму 250 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).