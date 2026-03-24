Выручившей подругу сотруднице почты грозит 6 лет колонии за кражу

Под уголовное преследование попала добросердечная волгоградка. Сотрудницу одного из почтовых отделений областного центра обвиняют в том, что она присвоила вверенные ей средства.
Недостачу обнаружило руководство почтамта УФПС Волгоградской области. О случившемся тут же сообщили правоохранителям.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что в феврале 2026 года 38-летняя начальник ОПС, расположенного в Центральном районе, используя свое служебное положение, присвоила из кассы 260 тысяч рублей», — сообщают в пресс-службе регионального главка МВД.
Подозреваемая во всем созналась и пояснила, что указанные деньги она заняла на несколько дней подруге, которая находилась в трудном материальном положении. Но та долг вовремя не вернула. Теперь выручившей приятельницу волгоградке грозит до шести лет колонии.
Ранее стало известно, что 16-летний подросток может лишиться свободы на срок до пяти лет за украденный в магазине шоколад.