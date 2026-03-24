Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области изъято 850 килограммов рыбы, выловленной браконьерами

В Волгоградской области полицейские пресекли незаконную торговлю рыбой, выловленной браконьерами. Об этом «РГ» сообщили в региональном управлении МВД России.

У торговцев — супругов 58 и 61 лет — изъято 850 килограммов чехони, щуки, сома, леща, а также шемаи, занесенной в Красную книгу региона. Они реализовывали товар, приобретенный у браконьеров. Коптили и продавали рыбу на обочине федеральной трассы «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск».

Возбуждено уголовное дело по факту приобретения, хранения, перевозки и сбыта товаров без маркировки в особо крупном размере. Предварительная сумма ущерба государству составила свыше 800 тысяч рублей.