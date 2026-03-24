В Волгоградской области изъято 850 килограммов рыбы, выловленной браконьерами

В Волгоградской области полицейские пресекли незаконную торговлю рыбой, выловленной браконьерами. Об этом «РГ» сообщили в региональном управлении МВД России.
У торговцев — супругов 58 и 61 лет — изъято 850 килограммов чехони, щуки, сома, леща, а также шемаи, занесенной в Красную книгу региона. Они реализовывали товар, приобретенный у браконьеров. Коптили и продавали рыбу на обочине федеральной трассы «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск».
Возбуждено уголовное дело по факту приобретения, хранения, перевозки и сбыта товаров без маркировки в особо крупном размере. Предварительная сумма ущерба государству составила свыше 800 тысяч рублей.