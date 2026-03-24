Американский бомбардировщик подал сигнал бедствия над Британией

Экипаж передал код Squawk 7700, это международный сигнал о чрезвычайной ситуации, и затем начал плавно снижаться. Подавшему такой сигнал самолету предоставляется приоритетное обслуживание со стороны диспетчерской службы.
По данным портала, проблема связана с разгерметизацией.
Этот самолет входит в состав бомбардировочной оперативной группы, которая дислоцирована на британской авиабазе Fairford в графстве Глостершир. Авиабаза находится в ведении ВВС США и специально спроектирована для приема тяжелых стратегических бомбардировщиков, таких как B-52 и B-1B Lancer.
