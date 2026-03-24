Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский бомбардировщик подал сигнал бедствия над Британией

Американский бомбардировщик B-52H объявил о чрезвычайной ситуации во время полета над югом Великобритании, сообщает Airlive.

Источник: U.S. Air Force

Экипаж передал код Squawk 7700, это международный сигнал о чрезвычайной ситуации, и затем начал плавно снижаться. Подавшему такой сигнал самолету предоставляется приоритетное обслуживание со стороны диспетчерской службы.

По данным портала, проблема связана с разгерметизацией.

Этот самолет входит в состав бомбардировочной оперативной группы, которая дислоцирована на британской авиабазе Fairford в графстве Глостершир. Авиабаза находится в ведении ВВС США и специально спроектирована для приема тяжелых стратегических бомбардировщиков, таких как B-52 и B-1B Lancer.

Материал дополняется

