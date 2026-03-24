Милиция Минска задержала четырех иностранцев, которым грозит по 15 лет тюрьмы

Студенты-иностранцы в Минске могут получить по 15 лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

На территории Минской области сотрудниками наркоконтроля задержаны четверо иностранцев, рассказали в МВД.

Так, правоохранители задержали двух иностранных студентов в возрасте 21 и 22 года. Фигуранты в интернете покупали оптовые партии наркотиков, затем фасовали и через закладки сбывали в Минске и на территории Минской области, передвигаясь на арендованном авто. При обыске у них дома и в тайниках нашли и изъяли более 850 граммов особо опасных психотропов.

По такой же схеме действовали и задержанные 19- и 20-летний выходцы из одной из республик Центральной Азии, живущие в Минске. У них при обыске изъяли полкило опасного наркотика.

За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта иностранцам грозит по 15 лет лишения свободы.

