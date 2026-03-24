Волгоградских селян обманывают на переписи поголовья КРС и мелкого скота

О новой схеме мошенничества предупреждает Росстат. Жителям сельских территорий якобы от этого ведомства стали приходить письма с требованием оперативно предоставить сведения о поголовье сельскохозяйственных животных, вплоть до их идентификационных номеров.
«Так злоумышленники пытаются завладеть персональной информацией населения, занятого в сфере сельского хозяйства. Это позволит им получить доступ к счетам и личным аккаунтам граждан», — предупреждают в службе.
Волгоградцам разъясняют: Росстат не рассылает подобных писем. А если они и приходят, то только с домена @rosstat.gov.ru. Переход по ссылкам в сообщениях от сторонних доменов может привести к загрузке вредоносных программ. Не стоит и звонить по номерам, указанным в подозрительных письмах.
Чтобы убедиться, что письмо действительно поступило от Федеральной службы госстатистики, а также получить справочную информацию можно:
посетив территориальный орган службы региона;
позвонив по телефону горячей линии: 8 (495) 568−00−42 (добавочный номер 34060);
направив электронное письмо по e-mail: info@rosstat.gov.ru;
в официальных соцсетях Росстата в ВК, Одноклассниках, MАХ.
