Волгоградских селян обманывают на переписи поголовья КРС и мелкого скота

Волгоградцам разъясняют: Росстат не рассылает подобных писем. А если они и приходят, то только с домена @rosstat.gov.ru. Переход по ссылкам в сообщениях от сторонних доменов может привести к загрузке вредоносных программ. Не стоит и звонить по номерам, указанным в подозрительных письмах.