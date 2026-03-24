Силы ПВО в Воронежской области привели в готовность из-за угрозы атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА объявили в Воронежской области в 13:42 вторника, 24 марта. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своём канале в мессенджере МАКС.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — обратился к местным жителям глава региона.
Напомним, что накануне в Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников, который сохранялся почти 40 часов.
