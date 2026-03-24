Пропавшего босого мужчину нашли в лесу под Воронежем погибшим

В ночь на 24 марта в Терновском районе Воронежской области завершились поиски Сергея Васильевича Голикова, ушедшего в лес неподалеку от села Терновка. Мужчину, который отправился в зимний лес без обуви, обнаружили погибшим. Поисковая операция, в которой участвовали волонтеры из Борисоглебска и Воронежа, а также сотрудники полиции, длилась несколько часов и осложнялась сложной местностью и погодными условиями. Об этом 24 марта сообщили добровольцы регионального отделения «Лизы Алерт».
Сообщение о пропаже поступило в отряд вечером 23 марта в 16:44. Тревожным фактором сразу же стало то, что мужчина ушел в лес без обуви. По данным полиции, его следы были обнаружены на снегу у лесного массива недалеко от села. Расстояние до места сбора составляло почти три часа пути, поэтому медлить было нельзя. Уже к 23:40 на место прибыли семь поисковиков из Борисоглебска, а затем в усиление подоспели десять сотрудников местной полиции. Группы были сразу же сформированы и отправлены на первые задачи.
К 01:00 ночи на место подоспели поисковики из Воронежа, включая кинолога Марину (позывной «Штоц») с собакой и курсанта направления «Следопытство» Анастасию (позывной «Евражка»). Пока основная часть групп отрабатывала лесные задачи, кинолог и следопыт отправились к последнему зафиксированному месту, где были обнаружены следы пропавшего. На одном из сходов с дороги в лес они обнаружили следовую тропу. Анастасия прощупала след руками и нашла на ощупь отпечатки пальцев ног — это подтверждало, что потерявшийся действительно передвигался без обуви. Из-за сложной местности, множества звериных следов и обширных проталин с замерзшим грунтом, где следы терялись, отработка маршрута заняла около трех часов. В итоге группа обнаружила лежку, а затем и тело пропавшего.
Кстати, ранее в регионе пропал 72-летний Кретинин Николай Васильевич. Пожилой мужчина вышел в магазин за хлебом в пятницу, 13 марта, и не вернулся.