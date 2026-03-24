Пропавшего босого мужчину нашли в лесу под Воронежем погибшим

Сообщение о пропаже поступило в отряд вечером 23 марта в 16:44. Тревожным фактором сразу же стало то, что мужчина ушел в лес без обуви. По данным полиции, его следы были обнаружены на снегу у лесного массива недалеко от села. Расстояние до места сбора составляло почти три часа пути, поэтому медлить было нельзя. Уже к 23:40 на место прибыли семь поисковиков из Борисоглебска, а затем в усиление подоспели десять сотрудников местной полиции. Группы были сразу же сформированы и отправлены на первые задачи.