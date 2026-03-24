Летел 200 км/ч. Юный гонщик разбился в ДТП после страшного пророчества

Ему было всего 18. Жизнь закончилась, так и не начавшись. И здесь, к сожалению, эта расхожая фраза здесь не просто метафора. Она стала жутким пророчеством.
Гонщик Давид З. из Луганска (в 150 км от Ростова) был горячо влюблён в мотоциклы. Его манили скорость, рёв мотора и ощущение свободы. Парень активно вёл социальные сети, где открыто показывал своё пренебрежение к соблюдению ПДД. А они, как известно, писаны кровью. Так и случилось. Подробности выяснил rostov.aif.ru.
«Еле дышала».
Страшное ДТП унесло жизнь молодого парня. На огромной скорости — под 200 километров в час — юноша мчался по ночной трассе. Он был в компании своего товарища-мотоциклиста, но другу повезло, он остался жив. ДТП произошло в ночь на 23 марта на улице Оборонной.
По предварительным данным полиции, Давид ехал на мотоцикле марки YAMAHA. Он не успел затормозить, когда перед ним на красный свет остановились машины. И в итоге вледел в «десятку».
Столкновение было таким страшным, что парень погиб на месте. В соцсетях появилось жуткое видео ДТП. Два автомобиля стоят на светофоре, ожидая зелёный свет. Тишину ночи разрывает мотоциклетный вой, который поначалу звучит гулко и отдалённо, но вскоре громкость всё нарастает. И вдруг — удар. Гонщик нёсся позади легковых машин.
Багажник «десятки» выступил своего рода трамплином, мотоцикл улетел далеко вверх. а парень «впечатался» в крышу и заднее стекло машины. Так и остался там лежать — в полной экипировке, включая шлем и специальный костюм.
В салоне отечественной машины находилась девушка. Rostov.aif.ru выяснил эксклюзивные подробности той страшной ночи, расспросив свидетеля произошедшего.
Как рассказала нашей редакции местная жительница Инна А., как раз в тот момент она с семьёй ехала в город.
«Мы подъехали на светофор уже секунд через 20 после аварии. Когда МЧС приехали, они вскрыли дверь, девушку вытащили. Я думаю, что у неё была травма позвоночника. Я ещё говорила, что можно нас брать в свидетели, но в тот момент все были заняты спасением девочки. Когда её разблокировали, аккуратно положили на носилки — она еле дышала», — рассказала Инна Rostov.aif.ru.
Как уточнили в ГУ МЧС России по ЛНР, пострадавшей было 20 лет.
«Требовалась помощь спасателей в деблокировке людей из автомобиля. С помощью гидравлического и шанцевого инструмента спасатели извлекли пострадавшую и передали её медикам», — сообщили в экстренном ведомстве.
Девушку отвезли в реанимацию. Но позже стало известно, что пациентка скончалась.
Зловещая надпись.
Кем был Давид З., который разбился сам и стал причиной гибели ни в чём не повинной девушки? На его страничках (он активно вёл сразу несколько личных блогов) — фото и видео с мотоциклами. И почти под каждым — фразы и выражения, от которых сейчас, после случившегося, бросает в дрожь.
Будто бы гонщик предчувствовал свою раннюю кончину. Он писал, что навечно останется молодым. Говорил, что без мотоциклов жизни нет. А оказалось, нет — с мотоциклом.
На последний день рождения друзья подарили байкеру торт с надписью: «Прибавь газу — всё только начинается!» Теперь эти слова звучат зловещим предзнаменованием, которое сработало ровно наоборот, будто жуткое проклятие.
«Вечный сезон».
К сожалению, число дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов остаётся пугающим. Аварии нередко оборачиваются трагедией — гибелью водителя, пешехода или других участников движения. Как обеспечить безопасность окружающих и себя, когда ты за рулём? С таким вопросом корреспондент rostov.aif.ru обратился к байкеру Анатолию Горелову, который водит «железного коня» уже более 20 лет и в кругах мотолюбителей известен под прозвищем Компас.
«Скоростной режим придумали не просто так, — говорит эксперт. — ПДД написаны кровью. Молодёжь всегда склонна к безрассудному движению. Накладывается желание показать себя — но этого точно не стоит делать на дорогах общего пользования», — предупреждает оптный байкер.
По его словам, ещё ни один мотосезон не обходился без трагедий. Сотрудники ГИБДД повторяют одно и то же из года в год.
«Добавлю для автолюбителей: состояние автомобиля — ваша ответственность, — подчёркивает Компас. — К сожалению, дорога, да и жизнь в целом, карает за ошибки и безответственность. Быть может, рабочие стоп-сигналы и не решили бы стопроцентно исход ДТП, но мотоциклист мог их заметить и хотя бы начать тормозить».
За высокой скоростью стоят высокие риски. В соцсетях мотоциклисты желают Давиду «вечного сезона» — это выражение, используемое в мотоциклетной среде, означающее память о погибших гонщиках, которые продолжают ездить по «небесным дорогам».