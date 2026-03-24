Сирены раздались над Воронежем днем 24 марта

Тревога объявлена в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА.

Источник: Комсомольская правда

В 14:32 24 марта над Воронежем завыли сирены. В областном центре объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Чиновник посоветовал зайти в помещение и/или отойти от окон.

— Если увидели БпЛА. То сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112, — призвал глава региона.

Как известно, с 13:42 24 марта в Воронежской области действует режим атаки БпЛА.

Напомним, что в предыдущий раз над регионом режим атаки беспилотников действовал свыше суток — с 22:12 21 марта до 14:00 23 марта. За это время сбили один вражеский дрон.

