Сирены раздались над Воронежем днем 24 марта

— Если увидели БпЛА. То сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112, — призвал глава региона.
Как известно, с 13:42 24 марта в Воронежской области действует режим атаки БпЛА.
Напомним, что в предыдущий раз над регионом режим атаки беспилотников действовал свыше суток — с 22:12 21 марта до 14:00 23 марта. За это время сбили один вражеский дрон.
