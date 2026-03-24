Сирены раздались над Воронежем днем 24 марта

В 14:32 24 марта над Воронежем завыли сирены. В областном центре объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Чиновник посоветовал зайти в помещение и/или отойти от окон.