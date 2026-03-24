Сирены прозвучали в Воронеже днём 24 марта из-за угрозы удара беспилотников

Горожан, находящихся на улице, призывают зайти в помещение. Также следует отойти от окон.
«Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — обратился к местным жителям глава региона.
На момент публикации на всей территории области действует режим опасности атаки беспилотников. Его объявили в 13:42.
