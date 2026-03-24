Сирены прозвучали в Воронеже днём 24 марта из-за угрозы удара беспилотников

Горожан, находящихся на улице, призывают зайти в помещение, а также отойти от окон.

Сирены зазвучали в Воронеже в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА во вторник, 24 марта. Об этом в 14:33 в своём канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор Александр Гусев.

Горожан, находящихся на улице, призывают зайти в помещение. Также следует отойти от окон.

«Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — обратился к местным жителям глава региона.

На момент публикации на всей территории области действует режим опасности атаки беспилотников. Его объявили в 13:42.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше